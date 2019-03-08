Son Dakika Haberleri: Antalyaspor, Galatasaray Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

Antalyaspor, Galatasaray Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

9 dakika önce

Antalyaspor Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Antalyaspor, Galatasaray Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü, System.String[]
Antalyaspor Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Teknik Direktör Bülent Korkmaz gözetiminde yapılan antrenmanda, kırmızı-beyazlılar hücum ve savunma ağırlıklı çalıştı. 5'e 2 top kapma oyunuyla devam eden antrenmanda tam sahada çift kale maç yapıldı. İdman, serbest şut çalışması ile sona erdi.

Cumartesi günü son antrenmanını yapacak olan Antalyaspor, pazar günü İstanbul'a gidecek. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 04:17 Kaynak: İHA

Spor
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