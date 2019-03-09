Antalyaspor, Galatasaray Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü
1 saat önce
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile 11 Mart Pazartesi günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Antalyaspor
, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray
ile 11 Mart Pazartesi günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular düz koşunun ardından dar alanda pas çalıştı. Teknik direktör Bülent Korkmaz
yönetimindeki idman yarı sahada taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdi.
Antalyaspor, son çalışmasını yarın gideceği İstanbul
'da yapacak.
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 02:39 Kaynak: AA
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