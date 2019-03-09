Antalyaspor, Galatasaray Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Sivassporlu Douglas, Bu Sezon Gösterdiği Performansla Dikkat Çekiyor

Wesley Sneijder, Boşanmak Üzere Olduğu Eşi Yolanthe Cabau'ya 120 Milyon Lira Tazminat Ödeyecek