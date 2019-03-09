Son Dakika Haberleri: Antalyaspor, Galatasaray Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

Antalyaspor, Galatasaray Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

1 saat önce

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile 11 Mart Pazartesi günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Antalyaspor, Galatasaray Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü, System.String[]
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile 11 Mart Pazartesi günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular düz koşunun ardından dar alanda pas çalıştı. Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki idman yarı sahada taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdi.

Antalyaspor, son çalışmasını yarın gideceği İstanbul'da yapacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 02:39 Kaynak: AA

Galatasaray, Antalyaspor, Spor
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