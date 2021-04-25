Antalyaspor-Galatasaray maçının ardından - Ersun Yanal - Son Dakika

Antalyaspor-Galatasaray maçının ardından - Ersun Yanal

25.04.2021 00:23
Antalyaspor-Galatasaray maçının ardından - Ersun Yanal, System.String[]

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, toparlanıp önlerindeki hedefleri gerçekleştirmek için zamanlarının daraldığını belirtti.

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, toparlanıp önlerindeki hedefleri gerçekleştirmek için zamanlarının daraldığını belirtti.

Yanal, Süper Lig'in 37. haftasında sahalarında Galatasaray'a 1-0 yenildikleri karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmaya Kovid-19 ve sakatlık gibi sorunlarla çıktıklarını söyledi.

Güçlü bir takıma karşı mücadele ettiklerini aktaran Yanal, "Galatasaray için en kritik maçlardan biriydi. Oynadıkları Trabzonspor maçı sonrasında 'ya hep ya hiç' maçına çıktılar. Bir yere kadar dayandık. Kırmızı kart sonrasında eksiz kalmamız bizi oldukça zorladı. Hamle yapma açısından da sıkıntılarımız vardı. Nuri Şahin, koronavirüsü yeni atlatmıştı ve kendini çok iyi hissetmiyordu. Toparlanıp önümüzdeki önemli hedeflerimizi gerçekleştirmek için zamanımız daralıyor." diye konuştu.

Ersun Yanal, önlerindeki süreçte eksikliklerin bir an önce dönmesiyle yollarına devam edeceklerini vurguladı.

Bir gazetecinin "Podolski'de ilk yarıda sarı kart gördüğü pozisyonun kırmızı kart olması gerektiği tartışıldı. İkinci yarıda ikinci sarı karttan kırmızı görerek 30 dakikadan fazla süre takımını 10 kişi bıraktı. Kırmızı kartı nasıl değerlendiriyorsunuz? Onu oyundan almamanız bir hata mıydı?" sorusu üzerine Yanal, yıldız futbolcunun Alman milli takım formasını 130 kez giydiğini ve 48 gol attığını hatırlattı. Podolski'nin Dünya Kupası'nı da kaldırdığını anımsatan Yanal, " Bundesliga'da önemli başarılar elde etti. Arsenal gibi dünya çapında büyük takımlarda forma giydi. Soruyu sorarken bile dikkat etmek gerekiyor. Çünkü bunun nereye gideceği düşünerek sorulan bir soru. Bu bence çok etik değil. Lukas Podolski gibi tecrübeli bir oyuncunun gördüğü ikinci pozisyonda bana göre hakemin hatası olduğunu düşünüyorum. Podolski ile ilgili bu düşüncenin kirli olduğunu, bu kafaların artık bu kirlilikte yer almaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü karşınızda konuştuğunuz kişi birçok başarıya imza atmış bir oyuncu. Yani bir karakterden bahsediyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Yanal, toplantının sonunda "Ağzınızdan çıkan soruya dikkat edeceksiniz." şeklinde konuştu.

Antalyaspor-Galatasaray maçının ardından - Ersun Yanal
Antalyaspor-Galatasaray maçının ardından - Ersun Yanal
Antalyaspor-Galatasaray maçının ardından - Ersun Yanal
Antalyaspor-Galatasaray maçının ardından - Ersun Yanal

Lukas Podolski, Ersun Yanal, Galatasaray, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Antalyaspor-Galatasaray maçının ardından - Ersun Yanal - Son Dakika Spor


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