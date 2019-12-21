Antalyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Antalyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor

Antalyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

6 saat önce

Antalyaspor, Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Antalyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı, System.String[]

Antalyaspor, Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Ligin 16. haftasında dün konuk ettiği MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, 28 Aralık'taki Galatasaray karşılaşması için Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde bir araya geldi.

MKE Ankaragücü maçında görev alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Kırmızı-beyazlılar, dar alanda taktik ve interval koşu çalışmalarının ardından çift kale maç oynadı. Antrenman, kenar orta ve gol vuruşu çalışmaları ile sona erdi.

MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 08:42 Kaynak: AA
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