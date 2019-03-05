Antalyaspor, Galatasaray Maçının Hazırlıklarını Sürdürdü
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig 25. haftası maçında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Antalyaspor, hazırlıklarını sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig 25. haftası maçında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Antalyaspor, hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Korkmaz, yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştiren idman, düz koşu ve ısınma hareketlerinin ardından kuvvet-dayanıklılık çalışmalarıyla devam etti.
Kırmızı-beyazlı futbolcular, yaklaşık bir saat süreyle sırayla farklı istasyonlarda çalışma yaptı.
Antrenman, yarı sahada 3 takım halinde oynanan turnuva maçıyla sona erdi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 04:20 Kaynak: AA
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