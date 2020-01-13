Antalyaspor galibiyete odaklandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Antalyaspor galibiyete odaklandı - Son Dakika Spor

Antalyaspor galibiyete odaklandı

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde ikinci devre hazırlıklarına devam ediyor.

Antalyaspor galibiyete odaklandı, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde ikinci devre hazırlıklarına devam ediyor. Ligde oynadığı son 10 karşılaşmada kazanamayan kırmızı-beyazlılar devre arası kampındaki 2 hazırlık maçında rakiplerini yenerek moral buldu. İkinci yarıya galibiyetle başlamak isteyen Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında perşembe günü Göztepe ile oynayacak. Maçı Volkan Bayarslan yönetecek.


Antalyaspor'un kupada Göztepe ile oynayacağı maça, Antalya Stadyumu'ndaki çim bakımı nedeniyle Akdeniz Üniversitesi Stadı ev sahipliği yapacak. Sahasında oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası ilk maçında Göztepe karşısında avantaj elde etmek isteyen kırmızı-beyazlılar galibiyet hedefliyor.


Antalyaspor, Göztepe ile lig ve 2 kupa maçı olmak üzere 1 haftada 3 defa karşı karşıya gelecek. İki takım perşembe günü kupadaki maçın ardından 19 Ocak Pazar günü yine Antalya'da ligde 18'inci hafta karşılaşmasını oynayacak. Antalyaspor ile Göztepe 22 Ocak Çarşamba günü de kupanın rövanş maçında İzmir'de karşılaşacak.

Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 01:44 
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