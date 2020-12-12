Antalyaspor galibiyete odaklandı - Son Dakika

Antalyaspor galibiyete odaklandı

12.12.2020 12:38
Antalyaspor galibiyete odaklandı, System.String[]

FRAPORT TAV Antalyaspor, deplasmanda Demir Grup Sivasspor maçını kazanarak bu sezon ilk defa üst üste 2 galibiyet almayı hedefliyor.

FRAPORT TAV Antalyaspor, deplasmanda Demir Grup Sivasspor maçını kazanarak bu sezon ilk defa üst üste 2 galibiyet almayı hedefliyor.

Süper Lig'in 12'nci haftasında Fraport TAV Antalyaspor deplasmanda pazartesi günü Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak maçı Halis Özkahya yönetecek. Ligde sahasındaki MKE Ankaragücü karşılaşması ile 7 hafta süren 3 puan özlemine son veren Antalyaspor, Sivas deplasmanından da puanlarla dönerek yükselişe geçmeyi istiyor. Antalyaspor'da 10 futbolcunun sakatlık nedeniyle tedavisi devam ediyor. Kırmızı beyazlılarda Veysel Sarı, Hakan Özmert, Ufuk Akyol, Doğukan Sinik, Drole, Bünyamin Balcı, Mert Yılmaz, Bahadır Öztürk, Serdar Gürler, Sivasspor maçında forma giyemeyecek. Fredy'nin maç günü yapılacak kontrollerin ardından oynayıp oynayamayacağı belirlenecek. Antalyaspor, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde maçın hazırlıklarını sürdürdü. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenmanda kırmızı beyazlılar taktik çalıştı.

Geçen sezon Fraport TAV Antalyaspor'u konuk ettiği maçı kazanan Demir Grup Sivasspor, rakibini Mart 2013'ten bu yana evinde üst üste iki kez mağlup edemedi. Sivasspor ile oynadığı son 4 Süper Lig maçının üçünü kazanan Antalyaspor, aynı sayıda galibiyeti daha önceki 15 karşılaşmada aldı. Süper Lig'de 6 maçtır galibiyete hasret olan ve bu karşılaşmalarda sırasıyla birer yenilgi ve beraberlik alan Sivasspor, son maçında Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Süper Lig'de oynadığı son 8 maçın sadece birini kazanan Antalyaspor, tek galibiyetini son karşılaşmada Ankaragücü'ne karşı aldı. Antalyaspor, bu sezon ilk kez üst üste iki maç kazanmak için sahaya çıkıyor.2020-21 Süper Lig sezonunda oynadığı maçlar en fazla faul düdüğü çalınan karşılaşmalar olan Fraport TAV Antalyaspor, 174 faul yaptı, 148 faule de maruz kaldı. Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı rakip olan Antalyaspor'a karşı forma giymeye hazırlanan Sivassporlu Hakan Arslan, lig kariyerindeki tek hat-trick'i Akdeniz ekibine karşı yaptı. Antalyaspor'da Süper Lig tarihinde Sivasspor deplasmanında hat-trick yapan tek yabancı oyuncu Adis Jahovic oldu. Jahovic, Sivas deplasmanındaki tek maçta üç golünü Eylül 2017'de Göztepe formasıyla attı. Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Sivasspor'un teknik patronu Rıza Çalımbay'a rakip olduğu son üç Süper Lig maçının ikisinde 2 mağlubiyet, 1 beraberlik elde etti.

Antalyaspor galibiyete odaklandı
Antalyaspor galibiyete odaklandı
Antalyaspor galibiyete odaklandı
Antalyaspor galibiyete odaklandı
Antalyaspor galibiyete odaklandı
Antalyaspor galibiyete odaklandı

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Antalyaspor galibiyete odaklandı - Son Dakika Spor


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