Antalyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Antalyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

15.10.2020 20:45
Antalyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK ile 18 Ekim Pazar günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK ile 18 Ekim Pazar günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde antrenman yaptı.

Isınma hareketlerinin ardından pas ve şut çalışması gerçekleştirilen antrenman, taktik ağırlıklı çalışma ile sona erdi.

Antrenmanı kulübün asbaşkanı Berkay Bahar da takip etti.

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Gaziantep, Ekim, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Antalyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

S-400'ler sahaya iniyor! Türkiye, Sinop yakınlarında füze atış testi yapacak Koronavirüsten 8 ferdini kaybeden ailenin şanssızlığı son bulmuyor! Milyonlarca liralık hastane faturası kesildi Son Dakika: Türkiye'de 15 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 66 kişi hayatını kaybetti, 1693 yeni hasta tespit edildi Kan grubu "0" olan kişilerin koronavirüse yakalanma ve hastalığı ağır geçirme riski daha az Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba: Aslan gibi çocuktu, panikle hareket ettim Mısır'da asker ve polislerin yarı çıplak güç gösterisi ortaya ilginç görüntüler çıkardı Varisler dava açtı, eski bakan Işılay Saygın'ın bankadaki kasası hakim gözetiminde açıldı Sasha isimli kadın, hayatını futbol ve Liverpool üzerine kuran eşini aldattığını itiraf etti
Alman basınından Azerbaycan'a destek veren Mesut Özil'e: Erdoğan'ın elçiliğini yapıyor Alman basınından Azerbaycan'a destek veren Mesut Özil'e: Erdoğan'ın elçiliğini yapıyor         
20:44
Ailesinin öldüğünü düşünerek dondurucuya koyduğu adam 20 saat sonra uyandı Ailesinin öldüğünü düşünerek dondurucuya koyduğu adam 20 saat sonra uyandı         
20:15
Prof. Dr. Naci Görür, 3.2'lik İstanbul depremini yorumladı: Kumburgaz fayı üzerinde olan depremler rahatsız edici Prof. Dr. Naci Görür, 3.2'lik İstanbul depremini yorumladı: Kumburgaz fayı üzerinde olan depremler rahatsız edici         
19:41
Yeni salgın tehlikesi patlak verdi, koronavirüsle aynı aileden! Solunum sistemine saldırıyor Yeni salgın tehlikesi patlak verdi, koronavirüsle aynı aileden! Solunum sistemine saldırıyor         
18:34
Fransa ve Almanya'dan Doğu Akdeniz suçlaması! Türkiye'ye yaptırım bir hafta süre verildi Fransa ve Almanya'dan Doğu Akdeniz suçlaması! Türkiye'ye yaptırım bir hafta süre verildi         
16:03
Türk SİHA'larının vurduğu hava sistemlerinin değeri 1 milyar doları aştı Türk SİHA'larının vurduğu hava sistemlerinin değeri 1 milyar doları aştı         
15:58
İlyas Salman, 45 yıllık eşi Gülser Salman ile ilk kez görüntülendi İlyas Salman, 45 yıllık eşi Gülser Salman ile ilk kez görüntülendi         
15:46
Tuvaletini yapıp üzerine yatan çıplak vatandaş, esnafın çabasıyla kurtarıldı Tuvaletini yapıp üzerine yatan çıplak vatandaş, esnafın çabasıyla kurtarıldı         
14:53
Hazar Ergüçlü'nün sevgilisi Onur Ünlü başka bir kadınla yakalandı Hazar Ergüçlü'nün sevgilisi Onur Ünlü başka bir kadınla yakalandı         
13:57
TBMM'de ders niteliğinde konuşma! AK Partili Yeğin'in sözleri tüm partilerden takdir topladı TBMM'de ders niteliğinde konuşma! AK Partili Yeğin'in sözleri tüm partilerden takdir topladı         
13:41
Oğullarını öldürüp yol kenarına atmışlardı! Oğullarını öldürüp yol kenarına atmışlardı! "Karına sahip çık, eve adamlar geliyor" cümlesi bir babayı evlat katili yapmış         
13:13
Son dakika: Tarımsal destek ödemeleri en az 2 bin lira olacak Son dakika: Tarımsal destek ödemeleri en az 2 bin lira olacak         
11:58
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Kaç Türk SİHA'nız var?" sorusuna gülerek cevap verdi: Yeterince var         
11:49
Asgari ücretle çalıştığı işini bırakan kadın, devlet desteğiyle kivi üreticisi oldu! Şimdi paraya para demiyor Asgari ücretle çalıştığı işini bırakan kadın, devlet desteğiyle kivi üreticisi oldu! Şimdi paraya para demiyor         
11:03
12.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker: Yine olsa yine yardım ederdim 12.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker: Yine olsa yine yardım ederdim         
10:20
Tartışma yaratan Tartışma yaratan "Işıklar yanıyor" polemiğine Ahmet Necdet Sezer de dahil oldu         
10:14
Çiftçilerin 'cin parası' bulduğu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla koruma altına alındı Çiftçilerin 'cin parası' bulduğu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla koruma altına alındı         
09:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2020 20:54:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei