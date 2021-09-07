Antalyaspor, Gaziantep maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında 13 Eylül Pazartesi günü deplasmanda Gaziantep ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ekibi, iki günlük iznin ardından akşam saatlerinde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştiren idmanda, Antalyasporlu oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından pas, şut ve taktik çalıştı.

Antalyaspor'un Medipol Başakşehir'den 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı ve bugün imza töreni düzenlediği 26 yaşındaki forvet Enzo Crivelli de ilk kez antrenmanda yer aldı.

Kırmızı-beyazlılar, yarın çift idmanla hazırlıklarını sürdürecek.