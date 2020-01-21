Antalyaspor, Gelson Dala ile yollarını ayırdı - Son Dakika
Son Dakika Spor Antalyaspor, Gelson Dala ile yollarını ayırdı - Son Dakika Spor

Antalyaspor, Gelson Dala ile yollarını ayırdı

6 saat önce

Süper Lig takımlarından Antalyaspor, sezon başında satın alma opsiyonuyla bir yıllık kiralık olarak kadrosuna kattığı Angolalı futbolcu Gelson Dala ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Antalyaspor, Gelson Dala ile yollarını ayırdı, System.String[]

Süper Lig takımlarından Antalyaspor, sezon başında satın alma opsiyonuyla bir yıllık kiralık olarak kadrosuna kattığı Angolalı futbolcu Gelson Dala ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, sezon başında Sporting Lizbon'dan transfer edilen 23 yaşındaki forvet oyuncusu Dala'nın Portekiz temsilcisine döndüğü belirtildi.

Açıklamada, Dala'ya kariyerinde başarılar dilendi.

Sporting Lizbon, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:10 Kaynak: AA
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