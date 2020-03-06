Antalyaspor, Gençlerbirliği karşısına 4 eksikle çıkacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Antalyaspor, Gençlerbirliği karşısına 4 eksikle çıkacak - Son Dakika Spor

Antalyaspor, Gençlerbirliği karşısına 4 eksikle çıkacak

6 saat önce

Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Antalyaspor'da 4 eksik futbolcu bulunuyor.

Antalyaspor, Gençlerbirliği karşısına 4 eksikle çıkacak, System.String[]

Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Antalyaspor'da 4 eksik futbolcu bulunuyor.


Antalyaspor, Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü. Ligdeki çıkışını devam ettirmek isteyen kırmızı-beyazlılarda hedef de galibiyet olarak belirlendi.


26 puanla 12. sırada yer alan Antalyaspor, aralarında 1 puan fark bulunan rakibini yenerek üst sıralara yükselmeyi amaçlıyor. Deplasmandaki bu zorlu karşılaşmada Antalya temsilcisinde sakatlıkları bulunan Nazım Sangare, Bahadır Öztürk, Yekta Kurtuluş ile cezalı olan Celustka takımdaki yerini alamayacak. Kırmızı-beyazlılar, deplasmandaki 11 maçta 15 puan toplayarak başarılı bir grafik çizdi. - ANTALYA

Gençlerbirliği, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 05:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Younes Belhanda sözleşmesinin yenilenmesini istiyor
Beşiktaş, Ankaragücü'nü 2-1 yendi Beşiktaş taraftarından Mehmetçiğe destek Adem Ljajic'in gol sevincinde yaptığı hareketler maça damga vurdu!

Son Dakika Haberleri
23:37 Cem Yılmaz ve Seranay Sarıkaya aşkından ilk fotoğraf
23:07 Uzun süredir setlerden uzak duran Pelin Karahan setlere dönmek istiyor
21:47 Sinan Akçıl ve Emrah sosyal medyada birbirine girdi: Senin bana beste vermeye çapın yetmez
21:28 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi
19:49 TRT Haber'in sevilen programı Gönül Dağı'na Türkiye'nin tek kadın uzun yol kaptanı konuk oluyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 00:06:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalyaspor, Gençlerbirliği karşısına 4 eksikle çıkacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]