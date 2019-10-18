Son Dakika Haberleri: Antalyaspor, Gençlerbirliği maçına hazır
Son Dakika Spor Antalyaspor, Gençlerbirliği maçına hazır

Antalyaspor, Gençlerbirliği maçına hazır

42 dakika önce

Antalyaspor, Süper Lig'in 8. haftasında yarın Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Antalyaspor, Gençlerbirliği maçına hazır, System.String[]

Antalyaspor, Süper Lig'in 8. haftasında yarın Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.


Antalyasporlu futbolcular, teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Gençlerbirliği karşılaşması öncesi son çalışmasını gerçekleştirdi.


Akdeniz temsilcisi, idmanda taktik çalıştı.


Antalya Stadı'nda yarın saat 15.00'de başlayacak Antalyaspor-Gençlerbirliği karşılaşmasını hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Gençlerbirliği, Antalyaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 08:30 Kaynak: AA
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