Antalyaspor, Gençlerbirliği maçına hazır

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 22. haftasında yarın Gençlerbirliği ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Akdeniz ekibi, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Gençlerbirliği mücadelesi öncesindeki son antrenmanda, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde taktiksel çalışmalar üzerinde durdu.
Eryaman Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak Gençlerbirliği-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasını, hakem Bahattin Şimşek yönetecek.
Kaynak: AA
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