Antalyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Antalyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor

Antalyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı

6 saat önce

Süper Lig'de 25. haftanın kapanış maçında Gençlerbirliği ile 9 Mart Pazartesi günü deplasmanda karşılaşacak olan Fraport TAV Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Antalyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı, System.String[]

Süper Lig'de 25. haftanın kapanış maçında Gençlerbirliği ile 9 Mart Pazartesi günü deplasmanda karşılaşacak olan Fraport TAV Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında dün Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 1-0 yenilen kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Gençlerliği ile oynayacakları lig maçı için toplandı.

Kupa maçında forma şansı bulan futbolcular, fitness salonunda yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer grup, teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde sahada çalıştı.

Öte yandan, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalyaspor Kulübünü ziyaret etti.

Hasan Subaşı Tesisleri'nde Antalyaspor Kulübü Derneği ve Antalyaspor Vakfı Başkanı Fikret Öztürk, başkan yardımcısı Mustafa Yılmaz ile yönetim kurulu üyelerince karşılanan Karaloğlu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Karaloğlu, tadilattan geçirilen tesislerde incelemede bulundu.

Gençlerbirliği, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 09:40 Kaynak: AA
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