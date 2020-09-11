Antalyaspor, Gençlerbirliği maçının taktiğini çalıştı - Son Dakika

Antalyaspor, Gençlerbirliği maçının taktiğini çalıştı

Süper Lig'in ilk maçında sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Fraport TAV Antalyaspor, bu maçın taktiğini çalıştı.

Antalyaspor, Gençlerbirliği maçının taktiğini çalıştı, System.String[]

Süper Lig'in ilk maçında sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Fraport TAV Antalyaspor, bu maçın taktiğini çalıştı. Antrenmanı Başkan Ali Şafak Öztürk de takip etti.

Süper Lig'in ilk haftasına Gençlerbirliği'ni ağırlayacak olan Antalyaspor, hazırlıklarına devam etti. Sezona iyi bir başlangıç yapmak isteyen kırmızı-beyazlılar, Teknik Direktör Tamer Tuna yönetiminde, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde ağırlıklı olarak taktik çalıştı. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda Tuna, öğrencilerine Gençlerbirliği karşısındaki taktik varyasyonları çalıştı.

Kırmızı-beyazlıların antrenmanını Başkan Ali Şafak Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti. Tamer Tuna ve futbolcularla sohbet eden Öztürk, antrenman sonunda tatlı ikramında bulundu.

Antrenman öncesi Kaleci Antrenörü Özden Öngün'ün doğum günü kutlandı. Tamer Tuna ve futbolcular Öngün'ü tebrik ederek, pasta ikram etti.

Pazar günü Antalya Stadyumu'nda saat 20.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Yasin Kol, Mehmet Metin, Samet Çiçek hakem üçlüsü yönetecek.

(İsa Akar/İHA)

Spor Toto Süper Lig, Gençlerbirliği, Antalyaspor, Tamer Tuna, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 10:57 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Antalyaspor, Gençlerbirliği maçının taktiğini çalıştı - Son Dakika Spor

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