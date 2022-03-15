Antalyaspor, Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Antalyaspor, Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı

15.03.2022 17:15
Antalyaspor, Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı

FT Antalyaspor, Süper Lig'in 30. haftasında sahasında karşılaşacağı Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı.

FT Antalyaspor, Süper Lig'in 30. haftasında sahasında karşılaşacağı Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda karşılaştığı Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup eden FT Antalyaspor'da yüzler gülüyor. Son 7 haftada iyi bir çıkış yakalayan kırmızı-beyazlılar ayağının tozuyla, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde sahasında karşılaşacağı Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı. Futbol Sorumlusu Nuri Şahin idaresinde toplanan takım iki gruba ayrıldı. Medipol Başakşehir maçında ilk 11'de oynayan futbolcular fitness salonunda yenileme antrenmanı yaparken diğer futbolcular sahada çalıştı. Isınma hareketleri ile başlayan sahadaki antrenman eğitsel oyun ile devam etti. Güney ekibi, pas çalışmasının ardından dar alan oyunu ile antrenmanı tamamladı. Antalyaspor, yarın bir günlük iznin ardından hazırlıklarına perşembe günü devam edecek.

(İHA)

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Antalyaspor, Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika


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