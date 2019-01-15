Son Dakika Haberleri: Antalyaspor - Göztepe Maçının Ardından

Antalyaspor - Göztepe Maçının Ardından

1 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Antalyaspor ile Göztepe 3-3 berabere kaldı.

Antalyaspor - Göztepe Maçının Ardından, System.String[]
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Antalyaspor ile Göztepe 3-3 berabere kaldı. 

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, maçtan sonra yaptığı açıklamada oyuncularını kutladığını söyledi. Genç oyuncuları ve uzun süredir sakat olup sakatlıktan çıkan oyuncuları oynattığını belirten Bülent Korkmaz, "Onların gösterdiği performans, mücadele, takım halinde oynama oyunu beni çok memnun etti. Öne geçtik. Öne geçmemize rağmen Göztepe beraberliği sağladı. Tekrar öne geçtik ama maalesef beraberlikle maçtan ayrıldık" dedi. 

3 kenar toptan gol yediklerini kaydeden Korkmaz, "Aslında olmaması gereken bir şey ama futbolun içinde olan bir şey. Genç oyuncularımı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Bir soru üzerine VAR sisteminin futbolda her zaman olması gerektiğinin altını çizen Bülent Korkmaz,  "Bazen aleyhimize, bazen de lehimize kararlar verilebiliyor. Dolayısıyla adaletli, hak edenin hakkını veren bir sistem" dedi.

ÖZDEŞ: "KÜÇÜK DE OLSA AVANTAJLI BİR SKOR ELDE ETTİK"

Göztepe Teknik Direktörü Kemal Özdeş ise yaklaşık 2 haftadır Antalya'da kampta olduklarını belirterek, bugün oyuna iyi başlayan bir Göztepe olduğunu söyledi. İstedikleri oyunu belki biraz yavaş oynadıklarına vurgu yapan Kemal Özdeş, "Skoru biz bulacakken kalemizde iki gol gördük. Devre arasında bu oyunu ve kapalı savunmayı aşmak için oyuncularımızla bir plan yaptık. 2-0'dan 2-2'ye gelmek bizim için önemliydi. Esas önemli olan oyunu son ana kadar aynı standartta oynamaktı. Bunu gerçekleştirdik. Burada küçük de olsa avantajlı bir skor elde ettik" dedi.

Amaçlarının avantajlı skoru kendi sahalarında kullanmak olduğunu da ifade eden Özdeş, "Çeyrek finale kalmak istiyoruz. Yarından itibaren lig hazırlıklarına başlayacağız. Bu sezon sonunda hem üst sıralarda olacak bir Göztepe, hem de kupayı sonuna kadar kovalayacak bir Göztepe olacak. Bugün oynanan oyundan mutluyum" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Açıklamalar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:14 Kaynak: DHA

Bülent Korkmaz, Türkiye Kupası, Antalyaspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstikbal Mobilya Kayserispor'da Kana Bıyık Şoku Ziraat Türkiye Kupasında Antalyaspor, Göztepe ile 3-3 Berabere Kaldı

Fulham'a Transfer Olan Babel, Beşiktaş'a Veda Mesajı Yayımladı Beşiktaş, Malatyaspor'un Kalecisi Ertaç Özbir'in Peşinde
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 22:59:12. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalyaspor - Göztepe Maçının Ardından
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]