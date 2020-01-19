Antalyaspor-Göztepe maçının ardından - Son Dakika
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Antalyaspor-Göztepe maçının ardından

6 saat önce

Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan'ın açıklaması Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna'nın açıklaması ANTALYA - Süper Lig'in 18.

Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan'ın açıklaması

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna'nın açıklaması ANTALYA - Süper Lig'in 18. haftasında Antalyaspor- Göztepe maçının ardından, Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan ve Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Antalyaspor-Göztepe maçının ardından

Antalyaspor, Tamer Tuna, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 04:35 Kaynak: AA
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