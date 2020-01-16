Antalyaspor-Göztepe maçının ardından - Tamer Tuna - Son Dakika
Son Dakika Spor Antalyaspor-Göztepe maçının ardından - Tamer Tuna - Son Dakika Spor

Antalyaspor-Göztepe maçının ardından - Tamer Tuna

14 dakika önce

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Antalyaspor'un küme düşe hattında olmaması gerektiğini belirterek, lige iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Antalyaspor'un küme düşe hattında olmaması gerektiğini belirterek, lige iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.

Tamer Tuna, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında sahalarında 4-3 yendikleri Göztepe maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, daha önce çalıştırdığı Göztepe ile oynanan kupa maçıyla Antalyaspor kariyerine başlamasının kendisi adına bir avantaj olduğunu aktararak, aynı takımla arka arkaya bir lig ve yine bir kupa maçı oynayacaklarını belirtti.

Yaptıkları çalışmaların karşılığını almaya başladıklarını ifade eden Tuna, "Antalyaspor ligde küme düşme hattında olmamalı. Biz inançlıyız. Bu inancı da güçlendirecek olan bu tür kazanımlar olabilir. Ama en önemlisi oyuncularımızın bu değere sahip olduklarını hissettirebilmek." diye konuştu.

Teknik direktör Tuna, şu anda odaklandıkları tek şeyin pazar günü oynayacakları lig maçı olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Lige iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Göztepe, maçı ile devam edeceğiz. Tanıdığımız bir takım olduğu için belki avantaj. Ama Göztepe, her zaman skora etki edebilecek oyunculara sahip. Şayet, pazar günü lige iyi bir başlangıç yaparsak, bunun kupanın ikinci maçına da olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Turu geçtiğimiz anda hedefimizin daha da büyüyeceğini biliyoruz. Adım adım ilerlemeye bugün başladık. Umarım daha sağlam adımlarla Antalyasporumuzu sezon sonunda Süper Lig'de devam eden, düşme hattında yukarılarda bir takım olarak görürüz. İnancımızı da sonuna kadar taşıyoruz."

Antalyaspor-Göztepe maçının ardından - Tamer Tuna

Türkiye Kupası, Antalyaspor, Tamer Tuna, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 09:12 Kaynak: AA
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