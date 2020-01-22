Antalyaspor, Göztepe'yi saf dışı bırakarak çeyrek finale yükseldi

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Zorbay Küçük (xx), Cem Satman (xx), Bilal Gölen (xx)

GÖZTEPE: Göktuğ (xx) - Gassama (xx), Titi (xxx), Leo (xx), Borges (xxx), Soner (x) (Dk. 46 Castro x), Mossoro (x) (Dk. 70 Jerome x), Tripic (xx) (Dk. 46 Halil xxx), Serdar (xxx), Yalçın (xx), Deniz (xx)

ANTALYASPOR: Ferhat (xxx) - Kudryashov (xx), Celustka (xx) (Dk. 74 Charles x), Veysel (xxx), Fredy (xx), Yekta (xx), Ufuk (xxx), Harun (xx) (Dk 83 Blanco), Sinan (x) (Dk. 65 Amilton x), Bünyamin (xx), Mukairu (xxx)

GOLLER: Dk. 33 Tripic, Dk. 55 Halil (Göztepe) - Dk. 31 Harun, Dk. 41 Mukairu ( Antalyaspor

KIRMIZI KART: Dk. 86 Amilton (Antalyaspor)

SARI KARTLAR: Borges (Göztepe) - Amilton (Antalyaspor)

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında kendi sahasında 4-3 yendiği Göztepe iğle ile deplasmanda karşı karşıya gelen Antalyaspor, rakibiyle 2-2 berabere kalarak rakibini turnuva dışına itti ve çeyrek finale yükseldi.

29'uncu dakikada Leo'nun sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içindeki Serdar Gürler'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstte dışarı çıktı.

31'inci dakikada Antalyaspor öne geçti. Mukairu'nun pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Harun'un vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

33'üncü dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Serdar'ın ortasında ceza alanı içindeki Deniz'in kafa vuruşunda top kaleciden döndü. Meşin yuvarlağı takip eden Tripic, topu filelere gönderdi: 1-1.

41'inci dakikada Antalyaspor bir kez daha üstünlük kurdu. Hızlı gelişen Antalyaspor atağında ceza alanına girerken topla buluşan Mukairu'nun bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 2-1.

48'inci dakikada Mossoro'nun yaptığı ortada Deniz Kadah 'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü. Araya giren Antalyasporlu oyuncular topu uzaklaştırdı.

51'inci dakikada sol çaprazda ceza alanına sokulan Sinan kaleci ile karşı karşıya kaldı. Sinan'ın sert şutunu Göztepe kalecisi Göktuğ son anda çıkardı.

55'inci dakikada Göztepe yeniden dengeyi sağladı. Ceza sahası dışında topla buluşan Halil'ın orta şut karışımı vuruşunda ağlar sarsıldı: 2-2.

64'üncü dakikada Göztepe üçüncü gole çok yaklaştı. Halil'in ortasında Deniz kafayı vurdu, meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına geri döndü.

79'uncu dakikada Ufuk'un ceza sahası dışından çektiği şutta kaleci Göktuğ gole izin vermedi.

82'nci dakikada Halil'in pasında ceza sahasına giren Deniz'in yerden şutunu kaleci Ferhat ayaklarıyla çıkardı.

86'ncı dakikada Serdar'a sert müdahalede bulunan Amilton ikinci sarı kartını görüp kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Müsabaka 2-2'lik eşitlikle sona erdi.