Antalyaspor, Göztepe'yi yenerek küme düşme korkusunu yaşamak istemiyor

Süper Lig'in 39'uncu haftasında karşılaşacak olan Fraport TAV Antalyaspor ile Göztepe toplamda 32, ligde ise 12'nci kez birbirlerine rakip olacak. Kırmızı beyazlı takım İzmir ekibine karşı galibiyet alarak, küme düşme potasını yaşamak istemiyor. Akdeniz ekibinde, zorlu maç öncesi 6 oyuncu sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Fraport TAV Antalyaspor ile Göztepe, Süper Lig'in 39'uncu haftasında Antalya'da karşılaşacak. İki ekip, pazar günü saat 16.00'da oynanacak mücadeleyle beraber toplamda 32, Süper Lig'de ise 12'nci kez rakip olacak. Küme düşme potasıyla arasında 6 puan bulunan Antalyaspor, rakibini yenerek alt sıralarla puan farkını koruyup, kalan haftalarda stres yaşamak istemiyor.