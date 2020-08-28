Antalyaspor, günü çift idmanla tamamladı

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalya spor, yeni sezon hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü.
Kırmızı-beyazlılar, günün ilk antrenmanını sabah saatlerinde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki fitness salonunda yaptı.
Akdeniz temsilcisi, spor aletleri ile kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi.
Tedavi süreci devam eden yıldız oyuncu Lukas Podolski, takımdan ayrı salonda çalıştı.
Antalyaspor, günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde sahada yaptı.
Kırmızı-beyazlı ekip, dayanıklılık ve taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 22:25 - Kaynak: AA
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