Antalyaspor günü çift idmanla tamamladı

Oyunculara gruplar halinde ve 1,5 saat ara ile kuvvet çalışmaları uygulandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde günün ilk idmanını sabah saatlerinde fitness salonunda gerçekleştirdi.

Nusret Çetinel yasa boğdu! Herkes onu Bizim Evin Halleri Şadan olarak tanıyor