Antalyaspor günü çift idmanla tamamladı

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Gaziantep ile oynayacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde günün ilk idmanını sabah saatlerinde fitness salonunda gerçekleştirdi.
Oyunculara gruplar halinde ve 1,5 saat ara ile kuvvet çalışmaları uygulandı.
Akdeniz ekibi, akşam saatlerinde ise teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde sahada çalıştı.
Kaynak: AA
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