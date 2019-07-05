Son Dakika Haberleri: Antalyaspor Harun ve Ufuk ile sözleşme imzaladı (2)
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Antalyaspor Harun ve Ufuk ile sözleşme imzaladı (2)

12 dakika önce

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİLERAntalyaspor'un yeni transferleri, sağlık kontrollerinden geçirildi.

Antalyaspor Harun ve Ufuk ile sözleşme imzaladı (2), System.String[]

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİLER
Antalyaspor'un yeni transferleri, sağlık kontrollerinden geçirildi. Fatih Karagümrük'ten ön libero oyuncusu Ufuk Akyol ve Bodrumspor'dan sağ kanat oyuncusu Harun Kavaklıdere ile anlaşan Antalyaspor, futbolcuları sağlık kontrolleri için Memorial Antalya Hastanesi'ne getirdi. Burada oyuncuların kardiyoloji, ortopedi, nöroloji, göz, kulak burun boğaz muayeneleri yapılarak genel sağlık kontrolleri tamamlandı.


Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 12:14 Kaynak: DHA
fatih karagümrük, kavaklıdere, antalyaspor, Spor
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