Antalyaspor Harun ve Ufuk ile sözleşme imzaladı (2)

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİLER

Antalyaspor'un yeni transferleri, sağlık kontrollerinden geçirildi. Fatih Karagümrük'ten ön libero oyuncusu Ufuk Akyol ve Bodrumspor'dan sağ kanat oyuncusu Harun Kavaklıdere ile anlaşan Antalyaspor, futbolcuları sağlık kontrolleri için Memorial Antalya Hastanesi'ne getirdi. Burada oyuncuların kardiyoloji, ortopedi, nöroloji, göz, kulak burun boğaz muayeneleri yapılarak genel sağlık kontrolleri tamamlandı.

