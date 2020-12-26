Antalyaspor, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 15. haftasında 28 Aralık Pazartesi günü sahasında oynayacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlılar, Hatayspor maçı hazırlıkları kapsamında Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde antrenman gerçekleştirdi.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından denge çalışması yaptı.

Kulüp asbaşkanı Berkay Bahar'ın da takip ettiği antrenman, topla yapılan çalışmayla sona erdi.