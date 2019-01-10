Antalyaspor, Hazırlık Maçında Sv Sandhausen'e 3-0 Yenildi
3 dakika önce
Devre arası kampını Antalya'da sürdüren Spor Toto Süper Lig takımlarından Antalyaspor, hazırlık karşılaşmasında Almanya 2. Lig ekiplerinden SV Sandhausen'e 3-0 yenildi.
Devre arası kampını Antalya'da sürdüren Spor Toto Süper Lig takımlarından Antalyaspor, hazırlık karşılaşmasında Almanya 2. Lig ekiplerinden SV Sandhausen'e 3-0 yenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 07:58 Kaynak: AA
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