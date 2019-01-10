Son Dakika Haberleri: Antalyaspor, Hazırlık Maçında Sv Sandhausen'e 3-0 Yenildi

Antalyaspor, Hazırlık Maçında Sv Sandhausen'e 3-0 Yenildi

3 dakika önce

Devre arası kampını Antalya'da sürdüren Spor Toto Süper Lig takımlarından Antalyaspor, hazırlık karşılaşmasında Almanya 2. Lig ekiplerinden SV Sandhausen'e 3-0 yenildi.

Antalyaspor, Hazırlık Maçında Sv Sandhausen'e 3-0 Yenildi, System.String[]
Devre arası kampını Antalya'da sürdüren Spor Toto Süper Lig takımlarından Antalyaspor, hazırlık karşılaşmasında Almanya 2. Lig ekiplerinden SV Sandhausen'e 3-0 yenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 07:58 Kaynak: AA

Almanya, Antalya, Antalyaspor, Spor
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