Antalyaspor hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Antalyaspor hazırlıklarını sürdürdü

34 dakika önce

Antalyaspor, Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya Belek'te akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Antalyaspor hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Antalyaspor, Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya Belek'te akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Tamer Tuna, idman öncesi oyuncularıyla konakladıkları otelde bir toplantı gerçekleştirdi. Daha sonra sahaya inen kırmızı-beyazlılar, ilk 15 dakikası basına açık gerçekleşen antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Başkan Ali Şafak Öztürk'ün de takip ettiği idmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışmalar yapıldı.

(Uygar Aydın - Ozan Buğra Koşar - Bozhan Memiş/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 06:50 Kaynak: İHA
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