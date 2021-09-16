Antalyaspor hentbol takımı 11 oyuncu ile sözleşme imzaladı

Erkekler Hentbol Süper Lig'de mücadele eden Antalyaspor, Cuma günü oynayacağı İzmir Büyükşehir Belediyespor karşılaşması öncesi kadrosuna dahil ettiği 11 oyuncu ile daha sözleşme imzaladı. İmza töreni, Hasan Subaşı Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Emin Kemal Hesapçıoğlu, Hentbol Şube Sorumlusu Hakan İrban ve Başantrenör Murat Mızrak'ın da katıldığı törende 11 sporcu resmi sözleşmeye imza attı. Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Emin Kemal Hesapçıoğlu, imza töreninde yaptığı konuşmada 2021-2022 sezonunun camiaya hayırlı olmasını dileyerek, "Geçen senelerde keyifle başarılarınızı izledik. Derneğimizin bu güne kadar en üst ligde başarı gösteren en istikrarlı branşı hentbol. Bu sezon da güzel sonuçlar bekliyoruz. Seyircimize de biraz daha renkli ve heyecanlı bir sezon yaşatmayı umuyoruz. Antalyaspor'un, formamızın, armamızın, tüm Türkiye'de daha fazla görünmesini ve bilinmesini sağlayacaksınız. Hepinize başarılar diliyorum" dedi.

"Gençlerin yolunu açıyoruz"

Hentbol Şube Sorumlusu Hakan İrban ise amaçlarının öncelikle sakatlık olmadan iyi bir sezon geçirmek olduğunu belirterek, "Aramıza yeni katılan arkadaşlara hoş geldin diyoruz. Genç arkadaşlarla yolumuza devam edeceğiz. Amacımız, gençlerin yolunu açan bir Antalyaspor. Geçen sezon bildiğiniz gibi alt liglerden gelip yüksek ücretlerle transfer yapan arkadaşlarınız oldu. Amacımız genç jenerasyonu Türk sporuna sunmak" diye konuştu.

"11 sporcu resmen Antalyasporlu"

Yapılan konuşmaların ardından Oleg Giorgiyevski, Doğukan Gök, Semih Kuzubaş, Musa Günerler, Barış Buğday, Sarp Arda Hocaoğlu, Oğulcan Güney, Batuhan Ay, Burakcan Özdaş, Numan Akmaz ve Kayra Yılmaz sözleşmeye imza atarak bu sezon Antalyaspor Hentbol Takımı'nın formasını giyecek olmalarını resmileştirdiler. - ANTALYA