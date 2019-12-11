Antalyaspor hentbol takımı Baraj Ortaokulu'nda - Son Dakika
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Antalyaspor hentbol takımı Baraj Ortaokulu'nda

7 saat önce

Antalyaspor hentbol takımı, Baraj Ortaokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.

Antalyaspor hentbol takımı Baraj Ortaokulu'nda, System.String[]

Antalyaspor hentbol takımı, Baraj Ortaokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.


Erkekler Hentbol Süper Lig'de mücadele eden CIP Travel Antalyaspor, okullarda öğrencilerle bir araya gelmeye devam ediyor. 'Konumuz Hentbol' paneline katılan Baş Antrenör Fatih Işık, sporculardan İbrahim Bircan, Savaş Beyhan, Şevket Yağmuroğlu, Farzad Amani ve Saidi Veisi, okul girişinde öğrenciler tarafından büyük coşkuyla karşılandı. Okul yönetimi tarafından bir süre öğretmenler odasında misafir edilen Parkenin Akrepleri, konferans salonunda öğrencilerle buluştu. Gençlerin merak ettiği soruları içtenlikle yanıtlayan sporcular, başarılı olmak için çok çalışmanın önemine değindi.


Günün anısına tüm sporcuların imzaladığı CIP Travel Antalyaspor formasını okul yönetimine hediye eden antrenör Fatih Işık ve sporcular hatıra fotoğrafı çektirme taleplerini de geri çevirmedi. - ANTALYA

Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 03:07 Kaynak: İHA
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