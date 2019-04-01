Antalyaspor Hentbol Takımı'nda Hedef Avrupa

Erkekler Hentbol Süper Lig'de mücadele eden CIP Travel Antalyaspor Erkek Hentbol Takımı, son oynadığı Maliye Milli Piyango karşılaşmasını da kazanıp ligde 4'üncü sıraya yükselerek Avrupa Kupaları potasına girdi.

Erkekler Hentbol Süper Lig'de mücadele eden CIP Travel Antalyaspor Erkek Hentbol Takımı, son oynadığı Maliye Milli Piyango karşılaşmasını da kazanıp ligde 4'üncü sıraya yükselerek Avrupa Kupaları potasına girdi.



CIP Travel Antalyaspor Erkek Hentbol Takımı Antrenörü Fatih Işık, geçtiğimiz hafta kazanılan Maliye Milli Piyango karşılaşması ile ligde bulunulan durum hakkında değerlendirmelerde bulundu.



Ankara'da karşılaştıkları Maliye Milli Piyango takımının 9'uncu sırada bulunan, deneyimli oyuncularla takviye edilmiş genç bir takım olduğunu ve Türk hentboluna ciddi katkılar veren en kurumsal kulüplerden biri olduğunu belirten Fatih Işık, "Ankara deplasmanında zorlu bir maç oynadık. Sahada maçın başından sonuna kadar iyi mücadele eden bir Antalyaspor vardı. 30-26 kazandık ve galibiyeti sonuna kadar hak ettiğimizi düşünüyorum" dedi.



"İlk maç 28 Nisan'da"



Artık ligin son haftalarına girildiğini, her puanın ve her galibiyetin son derece önemli olduğunun altını çizen CIP Travel Antalyaspor Antrenörü Fatih Işık, "Oyuncularımı göstermiş oldukları mücadele ve özveri nedeniyle kutlamak istiyorum. A Milli Takımımızın Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nden ötürü 28 Nisan'a kadar maçımız yok. Bu uzun arada oyuncularımızdan hem mental hem de fiziksel olarak dinlenmelerini istedik. Adım adım hedefe doğru ilerliyoruz. Kalan 4 maçımızı da kazanarak Antalyaspor hentbol tarihinde bir ilki gerçekleştirip Avrupa Kupaları'na adımızı yazdırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Beşiktaş, Dorukhan'ın Bonservisini Belirledi

İmamoğlu "Onaylamıyorum" Demişti, Başakşehir'e Ne Olacak?

Ndiaye Geri Dönmek İstemediğini Yöneticilere İletti

Burak Yılmaz: İyi ki Beşiktaş'a Geri Gelmişim