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Antalyaspor Hentbol Takımında ilk imza A Milli takım oyuncusundan - Son Dakika

Antalyaspor Hentbol Takımında ilk imza A Milli takım oyuncusundan

13.07.2021 15:48
Antalyaspor Hentbol Takımında ilk imza A Milli takım oyuncusundan, System.String[]

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Antalyaspor Hentbol takımında öncelikli olarak iç transfer görüşmeleri yapılıyor.

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Antalyaspor Hentbol takımında öncelikli olarak iç transfer görüşmeleri yapılıyor. Kırmızı-beyazlı takım iç transfer görüşmelerini altyapıdan yetişen ve bu sezon A Milli takımda forma şansı da bulunan 2001 doğumlu Ali Emre Babacan ile yaptı.

Antalyaspor Hentbol Şube Sorumlusu Hakan İrban yaptığı açıklamada, "Ali Emre, geçen sezon başında yapılan kadro planlamasında o zamanki hocamız tarafından düşünülmüyordu. Geçmişte benzeri Salih Uludağ için de olmuştu. Ancak bizim altyapıdan gelen, genel oyunculara bakışımızdan ötürü bu oyuncularımıza kadroda yer verdik. Ali Emre de müthiş bir çıkış yakaladı ve biten sezonda en önemli oyuncularımızdan biri oldu.Transfer görüşmesini de ilk kendisi ile yaptık. Bizi onurlandıran, gururlandıran bir davranış sergiledi. Para hiç konuşmadı ve siz neyi takdir ederseniz olsun diyerek sözleşmeye imza attı. Ali Emre, gelişimini sürdürüp, Avrupa'da forma giymesini istiyoruz. Antalyaspor onun için bir basamak olacak. Avrupa'nın önemli yıldızlarından biri olabilecek noktaya inşallah gelecek. Maddi ve manevi daha büyük kazançlar elde edecek. Buna yürekten inanıyorum" dedi.

Transferde imzayı atan Ali Emre ise, "Antalyaspor benim yuvam. Bu şehre ve kulübe borcum var. Ayrıca genç oyunculara, gelişim sağlamak isteyen oyunculara hep kapısını açtı. Açmaya da devam ediyor. Hem adıyla, hem camiası ile, hem şehri ile hem de tesis ve olanakları ile Türkiye'nin belki de en iyisi. Benim ve benim gibi Türkiye'nin her yerindeki hentbol oynamak isteyen, gelişmek isteyen her oyuncu için için Antalyaspor büyük bir şans. Ben de bu şansı iyi değerlendirmek istiyorum" diye konuştu. - ANTALYA

Antalyaspor Hentbol Takımında ilk imza A Milli takım oyuncusundan

Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Antalyaspor Hentbol Takımında ilk imza A Milli takım oyuncusundan - Son Dakika Spor


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