Antalyaspor iç sahada dördüncü galibiyetini aldı

Süper Lig'in 13. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 yenen Fraport TAV Antalyaspor, iç sahada bu sezon dördüncü galibiyetini elde etti.

Hes Kablo Kayserispor maçından önce sahasında oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyeti bulunan kırmızı-beyazlılar, 13. hafta sonunda puanını 17'ye yükseltti.

Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasında Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Amilton ile 40. dakikada Fredy kaydetti.

Ligde 8 haftadır kazanamayan konuk ekip ise 10 puanda kaldı.

Ersun Yanal ile iç sahada üst üste ikinci galibiyet

Fraport TAV Antalyaspor, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde iç sahada üst üste ikinci galibiyetini aldı.

Antalyaspor, Yanal yönetiminde ilk resmi maçında ligin 9. haftasında 22 Kasım'da Aytemiz Alanyaspor'a iç sahada 2-0 yenildi.

Akdeniz ekibi, 10. haftada 29 Kasım'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la deplasmanda 2-2 berabere kaldı.

Yanal'ın takımın başında çıktığı üçüncü lig maçında kırmızı-beyazlılar, 11. haftada 6 Aralık'ta konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 1-0 yendi. Böylece Antalyaspor, ligde 7 hafta sonra maç kazandı.

Antalyaspor, Ersun Yanal yönetiminde ligin 12. haftasında ise 14 Aralık'ta Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı.

Rize'de ilk dış saha galibiyeti hedefi

Antalyaspor, ligin 14. haftasında 24 Aralık Perşembe günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

Bu sezon deplasmanda oynadığı 6 maçtan 4 beraberlik, 2 yenilgiyle ayrılan ve dış sahada henüz galibiyeti bulunmayan kırmızı-beyazlılar, ara vermeden bu maçın hazırlıklarına yarın başlayacak.

Akdeniz ekibi, üç puan hedefiyle çarşamba günü Rize'ye gidecek.