Son Dakika Haberleri: Antalyaspor İçin 7 Metrelik Akrep Heykeli

Antalyaspor İçin 7 Metrelik Akrep Heykeli

44 dakika önce

Muratpaşa Belediyesince, Antalyaspor için akrep heykeli yaptırıldı.

Antalyaspor İçin 7 Metrelik Akrep Heykeli, System.String[]
Muratpaşa Belediyesince, Antalyaspor için akrep heykeli yaptırıldı.

Muratpaşa Belediyesi, Antalyaspor'un simgesi olan akrep heykeli yaptırdı. Büyük bir futbol topu kaidesinin üzerine yerleştirilecek heykelin 7 metre yüksekliğinde olacağı belirtildi.

Belediyenin heykel atölyesinden heykeltıraşlar Çağdaş Polat Sarıkaya ve Yılmaz Aras'ın ortak çalışması olan heykelin demir ve sacdan oluştuğu kaydedildi.

Muratpaşa Belediyesi kültür ve sanat işleri sorumlularından İlke Türkdoğan, heykelin yaklaşık 4 aylık bir çalışmayla ortaya çıktığını, akrep heykelinin 4 metre uzunluğa, 3 metre 20 santimetre genişliğe ve 2 metre yüksekliğe sahip olduğunu belirtti. Türkdoğan, heykelin futbol topu kaidesiyle 7 metre uzunluk ve 4 metre de genişliğe sahip olacağını aktardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 02:45 Kaynak: AA

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