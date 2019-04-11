Son Dakika Haberleri: Antalyaspor İçin Dev Akrep Heykeli

Antalyaspor İçin Dev Akrep Heykeli

1 saat önce

Antalyaspor için yaptırılan 2 metre yükseklik ve 7 metre uzunluk ile genişliğe sahip dev akrep heykeli, kırmızı-beyazlı takımın maçlarını oynadığı Antalya Stadyumu'nun önüne yerleştirildi.

Antalyaspor İçin Dev Akrep Heykeli, System.String[]
Antalyaspor için yaptırılan 2 metre yükseklik ve 7 metre uzunluk ile genişliğe sahip dev akrep heykeli, kırmızı-beyazlı takımın maçlarını oynadığı Antalya Stadyumu'nun önüne yerleştirildi.

Muratpaşa Belediyesince sadece demir ve sac kullanılarak 4 aylık bir çalışmayla yaptırılan akrep heykeli ve kaidesi, belediyenin heykel atölyesinden tırla stadyuma taşındı.

Antalyaspor'un simgesi olarak kabul edilen akrebin heykelinin, heykeltıraş Çağdaş Polat Sarıkaya'nın gözetiminde stadyumun Sakıp Sabancı Bulvarı'na bakan kısmındaki merdivenlere montajı gerçekleştirildi.


Yaklaşık 2 metre yükseklik ve 7 metre uzunluk ile genişliğe sahip heykel, vatandaşların ve turistlerin ilgisini çekti.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yaptığı açıklamada, ışıklandırma ve boyama çalışmalarının ardından heykeli, kırmızı-beyazlı takımın pazar günü evinde oynayacağı Kasımpaşa maçı öncesi açmayı hedeflediklerini söyledi.

Antalyaspor'un kentin ortak değeri olduğunu aktaran Uysal, "Heykeli, sesleri ve varlıklarıyla hepimizin ortak sevdası Antalyaspor'umuzu daha da büyüten taraftarlarımıza hediye ediyoruz." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:55 Kaynak: AA
Muratpaşa, Antalya Stadyumu, Antalyaspor, Spor
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