Antalyaspor İkinci Devre Hazırlıklarını Sürdürüyor
1 saat önce
Antalyaspor, turizm bölgesi Belek'te devre arası kamp çalışmalarını sürdürüyor.
Antalyaspor
, turizm bölgesi Belek
'te devre arası kamp çalışmalarını sürdürüyor.
Devre arası kamp çalışmalarını Belek'te sürdüren Antalyaspor'da antrenmanların temposu hafta sonunda da düşmedi. Kırmızı-beyazlılar günün ilk antrenmanına düz koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Antrenman daha sonra ilk bölümünde pas çalışması ile devam etti. Teknik Direktör Bülent Korkmaz
, oyuncuları 2 gruba ayırıp bir gruba minyatür kaleli alanda, diğer grup ise kalecilerin koruduğu alanda kuvvet ve dayanıklılık amaçlı bire bir ikili mücadele çalıştırdı. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 03:17 Kaynak: İHA
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