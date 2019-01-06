Son Dakika Haberleri: Antalyaspor İkinci Devre Hazırlıklarını Sürdürüyor

Antalyaspor İkinci Devre Hazırlıklarını Sürdürüyor

1 saat önce

Antalyaspor, turizm bölgesi Belek'te devre arası kamp çalışmalarını sürdürüyor.

Antalyaspor İkinci Devre Hazırlıklarını Sürdürüyor, System.String[]
Antalyaspor, turizm bölgesi Belek'te devre arası kamp çalışmalarını sürdürüyor.

Devre arası kamp çalışmalarını Belek'te sürdüren Antalyaspor'da antrenmanların temposu hafta sonunda da düşmedi. Kırmızı-beyazlılar günün ilk antrenmanına düz koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Antrenman daha sonra ilk bölümünde pas çalışması ile devam etti. Teknik Direktör Bülent Korkmaz, oyuncuları 2 gruba ayırıp bir gruba minyatür kaleli alanda, diğer grup ise kalecilerin koruduğu alanda kuvvet ve dayanıklılık amaçlı bire bir ikili mücadele çalıştırdı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 03:17 Kaynak: İHA

Belek, Antalyaspor, Spor
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