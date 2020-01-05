Antalyaspor ikinci yarı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Antalyaspor ikinci yarı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor

Antalyaspor ikinci yarı hazırlıklarına başladı

6 saat önce

Antalyaspor'da devre arası kamp çalışmaları başladı.

Antalyaspor ikinci yarı hazırlıklarına başladı, System.String[]

Antalyaspor'da devre arası kamp çalışmaları başladı. Cumartesi akşamı toplanmaya başlayan Antalyaspor, kamptaki ilk antrenmanını bu sabah gerçekleştirdi. Bu çalışmayla takımın yeni teknik direktörü Tamer Tuna ilk idmanına çıktı.


Teknik Direktör Tamer Tuna, antrenman öncesi futbolcularla saha içinde bir toplantı yaptı. Antrenman, takım halinde yapılan düz koşu ile başladı. Daha sonra topla eğitsel çalışma gerçekleştiren kırmızı-beyazlılar, antrenmanı açma germe çalışması ile tamamladı. Antalyaspor, günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde gerçekleştirecek. - ANTALYA

Antalyaspor, Tamer Tuna, Sabah, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 02:31 Kaynak: İHA
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