Antalyaspor ile Alanyaspor'dan Pınar Gültekin cinayetine tepki paylaşımı - Son Dakika

Antalya'nın Süper Lig'deki futbol takımları Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor, Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesine tepki gösterdi.

Antalyaspor Kulübü'nün sosyal medya hesaplarından Gültekin'in fotoğrafıyla yapılan paylaşımda, "Yeter artık." ifadesine yer verildi.

Alanyaspor ise Pınar Gültekin'in fotoğrafı ve "Kadına şiddete dur de." ifadesiyle paylaşımda bulundu.

Ula ilçesinde 5 gün önce kaybolan 27 yaşındaki Gültekin'in cesedi ormanlık alanda bulunmuş, öldürüldüğü ortaya çıkan genç kızın eski erkek arkadaşı gözaltına alınmıştı.