Antalyaspor ile Beşiktaş'ın 49'uncu randevusu

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de 49'uncu kez karşılaşacağı Beşiktaş'ı yenerek kulüp tarihinde ilk kez siyah beyazlılar önünde üst üste 3'üncü galibiyete ulaşmayı hedefliyor. Ayrıca, geçen sezon art arda 8 dış saha maçında kaybetmeyerek kulüp tarihinde bir ilke imza atan kırmızı beyazlılar, Beşiktaş maçında rekorunu 9'a çıkarmayı istiyor.

Fraport TAV Antalyaspor, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Beşiktaş mücadelesine teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde yaptığı antrenmanla devam etti. İki takım arasında Süper Lig'deki rekabet, 11 Eylül 1982'de İstanbul'da oynanan ve Beşiktaş'ın 6-0 üstünlüğüyle sonuçlanan maçla başladı. O tarihten bu yana yapılan 48 lig karşılaşmasının 33'ünü Beşiktaş, 6'sını Antalyaspor kazandı, 9 müsabakada ise taraflar birbirine üstünlük kuramadı. Siyah beyazlıların attığı 105 gole karşılık, kırmızı beyazlılar 43 gol kaydetti.