Antalyaspor ile Çaykur Rizespor 21. randevuda

Fraport TAV Antalyaspor ile Çaykur Rizespor, yarın Antalya'da yapacakları maçla Süper Lig'de 21'inci kez karşılaşacak.

İki takım arasında daha önce Süper Lig'de oynanan 20 mücadele sonunda Antalyaspor'un rakibine 8-7'lik üstünlüğü bulunuyor.

Akdeniz ile Karadeniz ekipleri arasındaki 5 maç da berabere sonuçlandı.

Kırmızı-beyazlılar, rakibine karşı 8 galibiyetinin 5'ini iç sahada kazandı. Çaykur Rizespor ise 7 galibiyetinin 2'sini deplasmanda elde etti.

Antalyaspor, Çaykur Rizespor ile oynadığı 20 mücadelede ağları 27 kez sarstı. Yeşil-mavililer, rakibine 28 golle karşılık verdi.

Güney temsilcisi, geçen sezon Karadeniz ekibine 14. haftada deplasmanda 2-1, 35. haftada iç sahada 3-2 yenildi.

Antalyaspor, Çaykur Rizespor'a karşı en gollü galibiyetini 2019-2020 sezonunda 22 Haziran 2020'de 3-1 ile sahasında, en farklı yenilgisini 2015-2016 sezonunda 19 Eylül 2015'te 5-1'lik skorla deplasmanda yaşadı.