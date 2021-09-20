Antalyaspor ile Fatih Karagümrük 16. randevuda

Süper Lig'in 6. haftasında FT Antalyaspor ile Fatih Karagümrük, tarihlerinde 16. kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'in 5. haftasında sahasında 2-0 öne geçtiği Beşiktaş'a 3-2 mağlup olan FT Antalyaspor'da gözler, yarın deplasmanda oynanacak Fatih Karagümrük maçına çevrildi. Geride kalan 5 haftada, 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyeti bulunan Antalyaspor, topladığı 4 puanla ligde 16. sırada yer alıyor. Kırmızı-beyazlılar zorlu karşılaşmayı kazanarak, son iki haftada art arda gelen mağlubiyetleri unutturmak istiyor. Güney ekibinin 5 haftada da kalesini gole kapatamaması dikkat çekti. Kırmızı-beyazlı takım, bugün öğle saatlerinde yapacağı antrenmanın ardından İstanbul'a hareket edecek.

16. kez karşılaşacaklar

FT Antalyaspor ile Fatih Karagümrük, bundan önce tarihlerinde 15 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalardan 9'unu Antalyaspor, 2'sini Karagümrük kazanırken, 4 karşılaşma ise berabere bitti.

Ligde geçen sezonki karşılaşmalardan birini Antalyaspor kazanırken, diğer maç ise berabere tamamlandı. - ANTALYA