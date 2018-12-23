Son Dakika Haberleri: Antalyaspor ile Fenerbahçe 45. Randevuda

Antalyaspor ile Fenerbahçe 45. Randevuda

4 saat önce

Spor Toto Süper Lig'de 45'inci kez Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olan Antalyaspor, geride kalan 44 maçta 7 galibiyet alırken, 7 karşılaşmadan da beraberlikle döndü.

Antalyaspor ile Fenerbahçe 45. Randevuda, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'de 45'inci kez Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olan Antalyaspor, geride kalan 44 maçta 7 galibiyet alırken, 7 karşılaşmadan da beraberlikle döndü.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın Antalyaspor ile Fenerbahçe 45. kez karşılaşacak. Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Süper Lig'de geride kalan 44 maçın 30'unu Fenerbahçe, 7'sini Antalyaspor kazandı, 7 karşılaşma da berabere sona erdi. Antalyaspor'un 37 golüne, sarı lacivertiler 82 golle karşılık verdi. Rakibiyle Antalya'da yaptığı 22 maçın 11'ini kazanan sarı-lacivertliler, 6 müsabakada berabere kaldı, 5 kez de sahadan yenik ayrıldı. Geride kalan 16 haftada 26 puan toplayan ve son oynanan Malatyaspor karşılaşmasında sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrılan Akdeniz temsilcisi, Fenerbahçe karşılaşmasında en iyi sonuçla ayrılarak devre arasına mutlu girmek istiyor.

6 OYUNCU EKSİK Zorlu karşılaşma öncesi kırmızı beyazlılarda en büyük sorun ise kart cezalısı ve sakat oyuncuların fazlalığı. Akrep'te Malatyaspor deplasmanında gördükleri sarı kartlar ile cezalı duruma düşen Diego, Celustka, Maicon ve Doğukan Sinik'in yanı sıra sakatlıkları devam eden Mevlüt Erdinç ve Charles'in bu mücadelede forma giyemeyecek. Antalyaspor en büyük gol silahı olan Doukara'nın durumu ise maç saatinde netleşecek.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 02:36 Kaynak: İHA

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