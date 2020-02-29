Antalyaspor ile Fenerbahçe yenişemedi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalyaspor ile Fenerbahçe yenişemedi - Son Dakika

Antalyaspor ile Fenerbahçe yenişemedi

6 saat önce

Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor, sahasında ağırladığı Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı.

Antalyaspor ile Fenerbahçe yenişemedi, System.String[]

Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor, sahasında ağırladığı Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

1. dakikada sol kanattan kazanılan korneri kullanan Hakan Özmert'in ceza alanına gönderdiği ortasında savunmadan seken topu önünde bulan Adis Jahovic'in bekletmeden vuruşunda top kalecide kaldı.

16. dakikada Max Kruse'nin sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Mehmet Ekici'nin gelişine yaptığı kafa vuruşunu, kale çizgisi üzerinden Veysel Sarı çıkardı. Dönen topu önünde bulan Mehmet Ekici'nin sert şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.

18. dakikada Jahovic'in ara pasında defansın da hatasıyla topu önünde bulan Amilton, ceza sahası içinde kaleciyi çalımladıktan sonra meşin yuvarlağı kaleye göndermek istedi. Kaleci Altay, son anda uzanarak Amilton'un önünden topu aldı.

35. dakikada Ozan Tufan'ın sağ kanattan ceza sahası içine yerden ortasında Vedat Muriç, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1

52. dakikada Podolski'nin sol kanattan ceza sahası içine ortaladığı topu arka direkte Amilton kafayla ağlara gönderdi. 1-1

57. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Podolski'nin ceza sahası içine yerden verdiği pası Hakan Özmert gelişini düzün bir vuruşla kalecinin solundan ağlara gönderdi. 2-1

70. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın pasında ceza sahası dışında topla bulunan Zajc'ın şutu yandan auta gitti.

90+6. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun ceza sahasına ortasında Zajc'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-2

90+6. dakikada Hakan Özmert, hakeme itirazdan ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Maçın bitiş düdüğünün ardından hakeme itirazlarına devam eden Antalyaspor yardımcı antrenörü Şakir Özkayımoğlu kırmızı kart gördü.

Stat: Antalya

Hakemler: Ali Şansalan xx, Süleyman Özay xx, Candaş Elbil xx

Antalyaspor: Boffin xx, Bünyamin Balcı xx, Celutska xx, Veysel Sarı xx, Kudrıashov xx, N'dınga xx (Charles dk. 63 x), Podolski xxx (Chico dk. 87 ?), Hakan Özmert xxx, Fredy xx, Amilton xxx (Mukaıru dk. 77 x), Jahovic xx

Yedekler: Ferhat Kaplan, Ersan Adem Gülüm, Eren Albayrak, Doğukan Sinik, Gostavo Leschuk, Ufuk Akyol, Harun Alpsoy

Teknik direktör: Tamer Tuna

Fenerbahçe: Altay Bayındır x, Dirar x (Zajc dk. 66 x), Serdar Aziz x, Falette x, Hasan Ali Kaldırım x (Ferdi Kadıoğlu dk. 85 x), Jailson x, Gustavo x, Ozan Tufan x (Mevlüt Erdinç dk. 89 ?), Mehmet Ekici xx, Kruse x, Muriç xx

Yedekler: Harun Tekin, Erten Ersu, Tolgay Ali Arslan, Tolga Ciğerci, Seyed Allahyar,Zajc, Murat Sağlam

Teknik sorumlu: Recep Karatepe

Goller: Vedat Muriç (dk. 35), Zajc (dk. 90+6) (Fenerbahçe), Amilton (dk. 52), Hakan Özmert (dk. 57) (Antalyaspor)

Kırmızı kart: Hakan Özmert (dk. 90+6) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Gustavo (Fenerbahçe), Podolski, Jahovic, Hakan Özmert, Fredy, Celutska (Maç sonrası) (Antalyaspor)

(İsa Akar - Suat Metin - Huriye Ferah Vanlı/İHA)

Hakan Özmert, Antalyaspor, Fenerbahçe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 10:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Lukas Podolski: Şampiyon Galatasaray olsun isterim
Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Karatepe: Ayarımız bozuldu Türkiye'nin Esed'e verdiği sürenin dolmasının ardından Akar ve komutanlar sıfır noktasında Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de şehit olan 34 askerimizin kimliklerini açıkladı

Son Dakika Haberleri
00:00 Seda Sayan, oğlu Oğulcan Engin'in yeni ilişkisi hakkında konuştu: Çok yakışıyorlar
17:42 Erkan Kolçak Köstendil: Bir anne hüngür hüngür ağlayarak kulise geldi
17:42 Celil Nalçakan: Nefes almaya utanıyorum!
17:18 Sizce geçtiğimiz haftaya damga vuran magazin olayı hangisi?
17:03 İZDOB, "Carmen" balesinin dünya prömiyerini yapacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2020 05:23:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalyaspor ile Fenerbahçe yenişemedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]