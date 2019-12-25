Antalyaspor ile Galatasaray'ın 47'nci randevusu - Son Dakika
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Antalyaspor ile Galatasaray'ın 47'nci randevusu

6 saat önce

Antalyaspor'un Galatasaray ile Süper Lig'de oynadığı 46 maçta, sarı kırmızılılar 28, kırmızı beyazlılar 7 galibiyet aldı, 11 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Antalyaspor ile Galatasaray'ın 47'nci randevusu, System.String[]

Antalyaspor'un Galatasaray ile Süper Lig'de oynadığı 46 maçta, sarı kırmızılılar 28, kırmızı beyazlılar 7 galibiyet aldı, 11 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray ile Antalyaspor, Süper Lig'de cumartesi günü 47'nci kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan maçlarda sarı-kırmızılılar 28, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 11 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın 90 golüne, rekabetteki son 6 maçı kazanamayan Akdeniz ekibi 44 golle karşılık verdi. İki takımın son maçında geçen sezon Galatasaray sahasında, Antalyaspor'u 5-0 mağlup etti.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

İki takımın İstanbul'da yaptığı 23 maçta, Galatasaray'ın rakibine galibiyet sayısında 14-4 üstünlüğü bulunuyor, taraflar 5 maçta da berabere kaldı. Galatasaray'ın İstanbul'daki 47 golüne, Antalya ekibi 23 golle karşılık verdi.

Galatasaray, deplasmanda genelde başarılı sonuçlar aldığı Antalyaspor'a, sahasında ise 1984-1985'te 2-1, 1994-1995'te 3-0, 1995-1996 ve 2009-2010 sezonlarında 2-1'lik skorlarla mağlup oldu. Antalyaspor, rakibi karşısındaki toplam 7 galibiyetinden 4'ünü deplasmanda elde etti.

ANTALYASPOR İSTANBUL'DA 10 YILDIR KAZANAMIYOR

Taraflar arasında İstanbul'da yapılan son 10 lig maçının 5'ini Galatasaray, birini Antalyaspor kazandı, 4 müsabaka da berabere bitti. Antalyaspor, Galatasaray karşısında İstanbul'daki son galibiyeti 209-2010 sezonu 33'üncü haftasında 2-1 sonuçla elde etti. İki takımın karşılaşmalarında ise Antalyaspor son üç maçta rakibine gol atamadı.

Galatasaray ile Antalyaspor arasında oynanan son 22 lig maçı ve sonuçları şöyle:

Sezon Maç Sonuç

2006-2007 Antalyaspor-Galatasaray 0 - 1

Galatasaray-Antalyaspor 1 - 1

2008-2009 Galatasaray-Antalyaspor 1 - 1

Antalyaspor-Galatasaray 1 - 0

2009-2010 Antalyaspor-Galatasaray 2 - 3

Galatasaray-Antalyaspor 1 - 2

2010-2011 Galatasaray-Antalyaspor 2 - 1

Antalyaspor-Galatasaray 3 - 0

2011-2012 Antalyaspor-Galatasaray 0 - 0

Galatasaray-Antalyaspor 1 - 1

2012-2013 Antalyaspor-Galatasaray 0 - 4

Galatasaray-Antalyaspor 2 - 0

2013-2014 Galatasaray-Antalyaspor 1 - 1

Antalyaspor-Galatasaray 2 - 2

2015-2016 Galatasaray-Antalyaspor 3 - 3

Antalyaspor-Galatasaray 4 - 2

2016-2017 Galatasaray-Antalyaspor 3 - 1

Antalyaspor-Galatasaray 2 - 3

2017-2018 Antalyaspor-Galatasaray 1 - 1

Galatasaray-Antalyaspor 3 - 0

2018-2019 Antalyaspor-Galatasaray 0 - 1

Galatasaray-Antalyaspor 5 - 0


- Antalya
Galatasaray, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:49 Kaynak: DHA
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