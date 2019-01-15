Son Dakika Haberleri: Antalyaspor ile Göztepe'den Gol Düellosu

Antalyaspor ile Göztepe'den Gol Düellosu

22 dakika önce

Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu ilk maçında Antalyaspor, Göztepe ile 3-3 berabere kaldı.

Antalyaspor ile Göztepe'den Gol Düellosu, System.String[]
Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu ilk maçında Antalyaspor, Göztepe ile 3-3 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar 9. dakikada Harun'un sağ köşeden ceza sahası içine ortasında Mevlüt topu ağlarla buluşturdu. 1-0 15. dakikada sağ kanattan gelen topla buluşan Borges'in sert vuruşunu kaleci Ferhat çeldi. 30. dakikada Birkan'ın ara pasında topla buluşan Drole, rakip oyuncuları geçtikten sonra topu kalecinin solundan ağlarla buluşturdu. 2-0 50. dakikada Borges'in ortasında topa yükselen Axel kafa ile topu ağlarla buluşturdu. 2-1 58. dakikada, Yasin'in kullandığı serbest vuruşta Kadu kafa ile topu ağlarla buluşturdu. 2-2 67. dakikada Sergen, rakip ceza sahası içinde yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. 69. dakikada penaltıyı kullanan Mevlüt, topu ağlarla buluşturdu. 3-2 82. dakikada, Borges'in kafa vuruşunda Halil İbrahim topu çizgiden çevirdi. 83. dakikada, Jerome ile Halil İbrahim arasındaki ikili mücadelenin ardından maçın hakemi VAR'a gitti. Pozisyonu izleyen maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. 86. dakikada topun başına geçen Borges topu ağlarla buluşturdu. 3-3

Stat: Antalya Stadyum Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xxx, Serkan Çimen xxx, Önder Yılmaz xxx Antalyaspor: Ferhat xxx, Celustka xx (Mustafa İnan dk. 46 x), Birkan xx (Cissokho dk. 87 ?), Chico xx, Musa xx, Chico xx, Osman xx, Charles x, Harun xxx, Sergen xx (Halil İbrahim dk. 77 x), Drole xxx, Mevlüt xxx Yedekler: Ozan, Batuhan Berkay, Cenk, Bünyamin Teknik Direktör: Bülent Korkmaz Göztepe: Eren xx, Tayfur xxx, Kadu xx, Titi xx, Grillo xx (Berkan dk. 71 x), Poko xx, Borges xx, Axel xx (Deniz dk. 71 x), Gouffran xx (Yasin dk. 46 xx), Halil xx, Jerome xx Yedekler: Göktuğ, Reis, Yalçın, Alpaslan, Castro, Samed Ali, Ghilas Teknik Direktör: Kemal Özdeş Goller: Mevlüt (dk. 9 ve 69 pen.), Drole (dk. 30) (Antalyaspor), Axel (dk. 50), Kadu (dk. 58), Borges (dk. 86 pen.) Göztepe Sarı Kart: Jerome (Göztepe)

(Sabri Çağlar/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 08:46 Kaynak: İHA

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