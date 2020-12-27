Antalyaspor ile Hatayspor, 44 yıl sonra karşılaşıyor

FRAPORT TAV Antalyaspor ile Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 15'inci haftasının kapanış maçında, 44 yıl sonra birbirlerine rakip olacak. Kırmızı beyazlı takımda yarın oynanacak maç öncesinde 6'sı sakat, 2'si cezalı olmak üzere 8 eksik bulunuyor.

Süper Lig'de oynadığı 14 maç sonunda 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 de yenilgi alan Fraport TAV Antalyaspor, yarın saat 19.00'da evinde Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi hakem Ramazan Keleş yönetecek, yardımcı hakem olarak Samet Çavuş ve Murat Şener görev yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak.