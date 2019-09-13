Son Dakika Haberleri: Antalyaspor ile Kayserispor 23. randevuda
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Antalyaspor ile Kayserispor 23. randevuda

43 dakika önce

Antalyaspor ile Kayserispor, Süper Lig'in 4. haftasında oynayacağı maçla birlikte 23. kez karşı karşıya gelecek.

Antalyaspor ile Kayserispor 23. randevuda, System.String[]

Antalyaspor ile Kayserispor, Süper Lig'in 4. haftasında oynayacağı maçla birlikte 23. kez karşı karşıya gelecek.


Antalyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında karşılaşacağı Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı. Kırmızı-beyazlılar ile sarı-kırmızılılar ligde 23. kez karşı karşıya gelecek. Antalyaspor ile Kayserispor daha önce toplamda ise 50 kez karşılaştı. Antalya'da oynanan 25 mücadelede kırmızı-beyazlılar 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.


İki takım Süper Lig'de 22 kez rakip olurken, bu mücadeleler sonunda kırmızı-beyazlılar; 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 5'de yenilgi aldı.


Antalyaspor - Kayserispor mücadelesi cumartesi günü saat 20.00'da Antalya Arena Stadyumu'nda oynanacak ve mücadeleyi Fırat Aydınus yönetecek.


Ligde geride kalan 3 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 4 puan toplayan Antalyaspor, 10., Kayserispor ise 1 puanla ligde 15. sırada bulunuyor. - ANTALYA

Antalyaspor, Kayserispor, Antalya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 01:31 Kaynak: İHA
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