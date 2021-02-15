Antalyaspor ile Malatyaspor 1-1 berabere kaldı

Süper Lig'de 25. haftanın kapanış müsabakasında Antalyaspor evinde Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadele karşılıklı gollerle berabere sona erdi.

Karşılaşmanın kaderini belirleyen oyuncu Dever Orgill oldu. 6. dakikada Antalyaspor'u öne geçiren Jamaikalı oyuncu, 12. dakikada da kendi kalesine attığı golle 1-1'lik skoru getirdi ve mücadele bu sonuçla noktalandı.

9 MAÇTIR YENİLGİ YÜZÜ GÖRMÜYOR

Son 9 maçını kaybetmeyen ve son 6 maçın 5'inden beraberlikle ayrılan Antalyaspor, bu sonuçla puanını 32 yaptı. 5 maçtır kazanamayan ve son 3 maçından eşitlikle ayrılan Yeni Malatyaspor da 30 puana yükseldi.

Süper Lig'in 26. haftasında Antalyaspor deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacakken, Yeni Malatyaspor evinde Konyaspor'u konuk edecek.