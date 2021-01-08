Antalyaspor, ilk yarının kalan maçlarını kayıpsız tamamlamak istiyor

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in ilk yarısında kalan maçlarını kayıpsız geçmek istiyor.

Ligin 17. haftasında Fatih Karagümrük'ü 3-1 yenen kırmızı-beyazlılar, bu sezon sahasında beşinci galibiyetine ulaşarak puanını 21'e çıkardı. Bu sonuçla puan cetvelinde dört sıra yükselen Akdeniz temsilcisi, 11. basamakta yer aldı.

Fraport TAV Antalyaspor, geride kalan 17 haftada 5 galibiyetin yanı sıra 6 beraberlik ve 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Oynadığı maçlarda rakip fileleri 18 kez sarsan kırmızı-beyazlı ekip, kalesinde 25 gol gördü.

Sahasında kazanıyor

Antalyaspor, bu sezon iç sahadaki 9 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı.

Ulaştığı 21 puanın 16'sını evindeki mücadeleler sonunda hanesine yazdıran kırmızı-beyazlılar, şu ana kadar aldığı galibiyetlerin tamamını sahasında kazandı.

Fraport TAV Antalyaspor, 3-1'lik Fatih Karagümrük galibiyetinden önce, sezonun ilk haftasında Gençlerbirliği'ni 2-0, 3. haftada Yukatel Denizlispor'u 1-0, 11. haftada MKE Ankaragücü'nü 1-0 ve 13. haftada Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 yendi.

Üç gollü ilk üç puan

Fatih Karagümrük maçıyla bu sezon ilk defa üç puanı üç golle elde eden kırmızı-beyazlılar, gol yemeden aldığı dört galibiyetin ardından ilk kez üç puan kazandığı bir karşılaşmada kalesini gole kapatamadı.

Antalyaspor, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde çıktığı dokuzuncu lig mücadelesinde üçüncü galibiyetine ulaştı.

Diğer 6 mücadelede kırmızı-beyazlılar, 3 beraberlik, 3 yenilgiyle sahadan ayrıldı.

İlk devrenin son üç maçı

Fraport TAV Antalyaspor, ligin ilk devresinde kalan üç maçını da kazanmayı planlıyor.

Süper Lig'in 18. haftasında yarın Göztepe'ye konuk olacak kırmızı-beyazlılar, 19. haftada 16 Ocak Cumartesi günü Trabzonspor'u ağırlayacak. 20'nci haftayı bay geçecek Akdeniz temsilcisi, ligin ilk devresini 21. haftada 24 Ocak Pazar günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasıyla tamamlayacak.

Süğlün: "Önümüzdeki maçlara odaklandık"

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, AA muhabirine, ligin ilk yarısının sonuna yaklaştıklarını söyledi.

İlk devre tamamlanmadan zorlu üç maç daha oynayacaklarını belirten Süğlün, şunları kaydetti:

"Fatih Karagümrük karşısında haklı bir galibiyet aldık. İlk yarıda kalan üç maçımızı da kazanmayı hedefliyoruz. Galatasaray ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak bir puanla dönmemizin ardından Fatih Karagümrük ile karşılaştık ve rakibimizi 3-1 yendik. Mutluyuz. Tüm oyuncularımızı kutluyoruz. Şimdi önümüzdeki maçlara odaklandık. Göztepe ile karşılaştıktan sonra Trabzonspor ile sahamızda karşılaşacağız. 21'inci haftada Konyaspor maçıyla ilk yarıyı tamamlayacağız. Biz, teknik direktöründen, yönetim kurulundan, futbolcularına kadar kaliteli bir ekip olduğumuzu bundan sonraki maçlarda bize yakışan futbolla göstermek istiyoruz."