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Antalyaspor, İstanbul'a 5 eksikle geliyor! Rakip Başakşehir...
6 saat önce
Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun 13'üncü haftasında Antalyaspor, pazar günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.
Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun 13'üncü haftasında Antalyaspor, pazar günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.
Kırmızı beyazlılar yeni teknik direktörü Stjepan Tomas ile maçın hazırlıklarına devam ediyor.
Ligde 5 haftalık yenilginin ardından geçen hafta Gaziantep FK beraberliğiyle moral bulan kırmızı beyazlılar, Medipol Başakşehir maçından puanla dönmeyi hedefliyor.
Antalyaspor'da sakatlıkları nedeniyle Amilton, Ferhat Kaplan, Bahadır Öztürk, Eren Albayrak, Harun Kavaklıdere forma giyemeyecek.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 11:36
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