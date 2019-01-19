Antalyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor Maçının Ardından - Antalya

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Afyonlu Teknikerin Kaynanadili Meyvesinden Ürettiği Kaktüs Sirkesi, Her Derde Deva Oluyor

Filmlere Konu Olacak Hayat Hikayesi! Eşinin 'Bir Liralık' Tatlı İsteği, Uyuşturucu Batağından Çıkartıp Hayatlarını Değiştirdi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş İsyan Etti: Benden Ne İstiyorsunuz?