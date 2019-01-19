Son Dakika Haberleri: Antalyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor Maçının Ardından - Antalya

Antalyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor Maçının Ardından - Antalya

43 dakika önce

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasında oynadıkları oyun göre bir puanın iyi olduğunu söyledi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasında oynadıkları oyun göre bir puanın iyi olduğunu söyledi.

Korkmaz, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Antalya Stadı'nda İstikbal Mobilya Kayserispor'la oynadıkları ve golsüz sona eren karşılaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

İstedikleri oyunu oynayamadıklarını ifade eden Korkmaz, "Oynanan oyuna göre bizim için bir puan iyi diyebilirim. Oyun olarak istediğimizi oynayamadık. Kazanamıyorsak kaybetmeyeceğiz. Bir puanın ileri ki haftalarda bizim işimize yarayacağını düşünüyorum." dedi.

Karaman: "İyi maç çıkardık"

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ise oyunun hakiminin kendileri olduğunu savundu.

Takımın son maçlarda kazandığı puanlara bakarak ileri ki haftalarda tehlikeli bölgeden uzaklaşacağına inandığını dile getiren Karaman, "Skor yapacak gol vuruşunu yapamadık. Bana göre zevkli bir maç oldu. İyi maç çıkardık." diye konuştu.

Karaman, Umut Bulut'u oyundan aldığında futbolcunun bozulduğunu aktardı.

Teknik adamların oyun içinde istediği dakikada oyuncu değişikliği yapabileceğini, oyuncuların da bu düşünceye hakim olması gerektiğini vurgulayan Karaman, "Kulübede kendisiyle konuştum. 'Sen kötü oynadın diye oyundan çıkmadın ki? Değişiklik yapacağız.' dedim. Söylediklerimi anlayınca daha mutlu oldu." açıklamasını yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 08:29 Kaynak: AA

Antalya, Antalyaspor, İstikbal Mobilya, Kayserispor, Spor
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